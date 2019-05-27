Жителя Ингушетии приговорили к 12 годам колонии строгого режима за участие в ячейке ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Ингушетии Исмаилу Агиеву, обвиняемому в участии в деятельности одной из ячеек запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Ему назначили 12 лет лишения свободы, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда Агиев признан виновным (по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" - прим. ТАСС), и ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

По данным суда, обвиняемый, "разделяя радикальные религиозные взгляды", участвовал в деятельности МТО - подразделении ИГ в Ингушетии. В сентябре 2016 года он сопровождал главу ячейки, принимал участие в организации для него встреч с участниками незаконных вооруженных формирований. В это же время, по данным следствия, он передал похожие на пистолет и патроны предметы руководителю ячейки.

"Активная деятельность ячейки МТО "ИГ" прекратилась после ликвидации 7 октября 2016 года, <…> однако Агиев до его задержания 11 сентября 2017 года реальных действий по прекращению участия в деятельности организации не предпринимал", - добавили в пресс-службе суда.