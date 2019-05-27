Правозащитники просят СК проверить действия экс-главы ярославского УФСИН Залесова

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Юристы фонда "Общественный вердикт" обратились в Следственный комитет (СК) России с просьбой провести проверку в отношении бывшего начальника УФСИН России по Ярославской области Максима Залесова. Правозащитники считают, что Залесов скрывал информацию об избиениях заключенного Евгения Макарова в ИК-1 Ярославля. Об этом ТАСС сообщила юрист фонда Ирина Бирюкова.

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Макарова. С июля 2018 года в Ярославской области возбудили 22 уголовных дела по факту незаконного применения физической силы к заключенным.

"Мы попросили провести проверку в отношении Максима Залесова и, если есть состав преступления, возбудить уголовное дело. Сообщение было передано в Главное следственное управление СК РФ", - сказала Бирюкова.

По данным правозащитников, Залесов знал об избиениях Макарова сотрудниками ФСИН в ИК-1 и скрывал эту информацию. "Мы предполагали, но доказательств у нас не было. Сейчас они есть - интервью Znak c замдиректора ФСИН России Валерием Максименко", - сказала Бирюкова. В интервью, опубликованном изданием 29 апреля, Максименко рассказал, что Залесов знал о видео с пытками Макарова, но решил "не выносить сор из избы". По словам Максименко, Залесов должен был сообщить о пытках и требовать возбуждения дела.

Залесов был назначен начальником УФСИН России по Ярославской области 24 ноября 2017 года. Ранее он был первым заместителем начальника УФСИН России по Москве, курировал деятельность оперативно-режимных служб, специального учета, пожарной безопасности и отдела специального назначения. В январе он покинул пост в связи с выходом на пенсию.

На момент избиения Макарова начальником УФСИН по региону был Алексей Костенко. ТАСС на данный момент не располагает комментарием СК России относительно просьбы "Общественного вердикта" о проверке.