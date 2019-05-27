Угроза взрыва на Северном вокзале Брюсселя оказалась ложной

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Угроза взрыва на Северном вокзале Брюсселя, где ранее эвакуировали персонал и пассажиров, оказалась ложной. Об этом сообщил в понедельник оператор бельгийской железнодорожной инфраструктуры Infrabel.

По его данным, персонал вернулся к работе в обычном режиме, движение поездов по основной железнодорожной магистрали Брюсселя - между Северным и Южным вокзалами - восстановлено.

В Бельгии в последние годы поступает в среднем более ста ложных сообщений о взрывных устройствах в общественных местах. Полиция уверяет, что вычисляет и задерживает до одной трети авторов этих сообщений. Обычно в качестве наказания суд назначает им штрафы, размер которых может превышать несколько десятков тысяч евро, в зависимости от объема причиненного ущерба.