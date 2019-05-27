Бунт в Одесской колонии расследуется по статье о служебной халатности против ее работников

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины полагает, что причиной бунта осужденных в одесской Южной исправительной колонии стала халатность ее сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаев, начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения Южная исправительная колония № 51 в городе Одессе", - проинформировала пресс-служба.

В ГБР отметили, что к бунту, по предварительной информации, привели ненадлежащие условия содержания осужденных и качество продуктов питания. "Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания удерживаемые не увидели", - утверждают в Бюро, добавив, что отсутствие реакции и привело к бунту, в результате которого начался пожар. Огнем, по данным ГБР, было повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарная техника и другое имущество.

В понедельник заключенные Южной исправительной колонии № 51 в Одессе устроили бунт. По информации уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, причиной бунта стали обыски, которые проводились у заключенных сотрудниками колонии. Она сообщила, что в ходе бунта заключенным удалось взять в заложники трех медицинских работников и трех охранников, которые находились в локальных зонах колонии, в дальнейшем они были освобождены.