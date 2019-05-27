В Ростове мошенники получили до шести лет колонии за обман дольщиков на 38 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил троих человек, похитивших у участников долевого строительства около 38 млн рублей, к лишению свободы на срок от четырех до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, местная жительница Ирина Денщикова купила два участка в Первомайском районе города и зарегистрировала их на свою дочь Елену Иваненко и знакомого Николая Бацунова. При этом они получили разрешение на строительство "индивидуальных трехэтажных одноквартирных жилых домов" и начали продавать квартиры на этапе строительства в многоквартирных домах.

"Злоумышленники заключили с 35 гражданами в простой письменной форме предварительные договоры купли-продажи доли в праве общей долевой собственности и договоры простого товарищества, на основании которых получили от них денежные средства в общей сумме почти 38 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Суд признал построенный дом самостроем, подлежащим сносу, а троих подсудимых - виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). "Им назначено наказание в виде шести лет, четырех лет и 4,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба прокуратуры. На данный момент суд удовлетворил иски 20 обманутых дольщиков на общую сумму около 23 млн рублей.

Ростовская область является одним из регионов РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. По данным Минстроя, в едином реестре проблемных и потенциально проблемных объектов находятся более 300 домов, в списке пострадавших - более 2 тыс. человек. Восстановить их права власти намерены до 2021 года.