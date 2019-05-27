СМИ: суд признал невменяемым совершившего покушение на президента Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /ТАСС/. Автор покушения на жизнь президента Бразилии Жаира Болсонару, Аделиу Биспу ди Оливейра, признан невменяемым бразильским правосудием, и не подлежит уголовному наказанию за совершенное преступление. Об этом сообщил в понедельник портал Antagonista.

Как уточняется, федеральный судья Бруну Савину согласился с доводами защиты, представившей соответствующее заключение психиатра. В нем утверждается, что злоумышленник страдает стойким бредовым расстройством и "в результате этой патологии был не в состоянии в полной мере осознать незаконность своих действий в момент их совершения". После вступления данного решения в законную силу ди Оливейра будет направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Как сообщала ранее Folha de S.Paulo, правоохранительные органы не исключают, что нападение на Болсонару могло быть совершено в интересах третьих лиц. Такое мнение, в частности, базируется на том, что следствию так и не удалось установить, кто оплачивает дорогостоящие юридические услуги для безработного подозреваемого. Сами адвокаты этой информации также не раскрывают.

В начале сентября Болсонару был тяжело ранен ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которые полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога". Болсонару провел более трех недель в больнице и перенес две операции.