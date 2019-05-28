Свыше 2 тонн морепродуктов изъяли в нелегальном цехе в пригороде Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Пограничники обнаружили свыше 2 тонн морских деликатесов в нелегальном цехе по переработке ценных морских биоресурсов в пригороде Владивостока. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"По предварительной оценке, ущерб, нанесенный государству, составляет более 23 млн рублей. Нелегальная переработка велась на территории производственной базы нефункционирующего предприятия по производству мясной продукции. Общий вес изъятой деликатесной продукции превысил 2,2 тонн", - отметили в пресс-группе.

При осмотре цеха обнаружено около 2 тонн камчатского краба, а также крабового мяса, около 10 кг гребенчатой креветки и 9 кг лососевой икры.

По информации регионального Пограничного управления ФСБ, производство организовал 33-летний житель Приморья. В цехе работали иностранные граждане из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по ст. "Нарушение правил добычи (вылова) водных биоресурсов…".