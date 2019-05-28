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В Амурской области задержали подозреваемого в повреждении 55 могильных плит на кладбище

Злоумышленник признался в содеянном

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в повреждении 54 могильных плит на кладбище в городе Тында Амурской области, сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД.

"Злоумышленника доставили в отдел полиции, он признался в содеянном", - говорится в сообщении. Задержанный - местный житель 1991 года рождения, ранее уже был судим, уточнили в ведомстве.

Сообщение о погроме на кладбище поступило в полицию 26 мая. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

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