Директора нацпарка в Забайкалье заподозрили в мошенничестве при возведении кемпингов

ЧИТА, 28 мая. /ТАСС/. Директор национального парка "Алханай" в Забайкальском крае Баяр Балдоржиев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве летних домиков, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Уголовное дело возбуждено по ст. "Мошенничество". Его фигурант - директор нацпарка Баяр Балдоржиев", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы регионального УМВД, директор парка заключил договор с одной из фирм на строительство летних домиков общей стоимостью 3,5 млн рублей, однако после выполнения работ руководство национального парка не смогло в полном объеме оплатить строительные работы, причинив ущерб подрядной организации на сумму 1,5 млн рублей.

Алханай - один из главных туристических объектов Забайкальского края и святыня северного буддизма. В 1999 году в районе горы образован одноименный национальный парк - единственный в России комплекс культовых буддийских и природных памятников. Парк общей площадью 138 тыс. га находится на южном склоне Могойтуйского хребта, на его территории расположены целебные источники.