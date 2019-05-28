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Нападение на школьников в Японии. Главное

© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

28 мая в городе Кавасаки на автобусной остановке мужчина с ножами напал на детей. Погибли два человека, еще 16 ранены.

Что произошло

?

В городе Кавасаки на автобусной остановке 50-летний мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на школьников и взрослых. О мотивах нападавшего на данный момент ничего не сообщается.

Кто пострадал

?

Один взрослый и один ребенок погибли. Еще 16 человек, большинство из которых дети, получили ранения. Все пострадавшие - девочки, которые учились в одной из местных частных школ.

На данный момент три ребенка в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сам нападавший после полученного ранения умер в больнице, не приходя в сознание.

Какие меры принимают правительство и полиция

?

Японские правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

После трагедии министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.

Правительство Японии намерено сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность учащихся, как в самих школах, так и на маршрутах до образовательных учреждений.

 

Теги
ЯпонияНападение на детей в парке Кавасаки
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