Нападение на школьников в Японии. Главное

28 мая в городе Кавасаки на автобусной остановке мужчина с ножами напал на детей. Погибли два человека, еще 16 ранены.
Что произошло
В городе Кавасаки на автобусной остановке 50-летний мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на школьников и взрослых. О мотивах нападавшего на данный момент ничего не сообщается.
Кто пострадал
Один взрослый и один ребенок погибли. Еще 16 человек, большинство из которых дети, получили ранения. Все пострадавшие - девочки, которые учились в одной из местных частных школ.
На данный момент три ребенка в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.
Сам нападавший после полученного ранения умер в больнице, не приходя в сознание.
Какие меры принимают правительство и полиция
Японские правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
После трагедии министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.
Правительство Японии намерено сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность учащихся, как в самих школах, так и на маршрутах до образовательных учреждений.