Нападение на школьников в Японии. Главное

Один взрослый и один ребенок погибли. Еще 16 человек, большинство из которых дети, получили ранения. Все пострадавшие - девочки, которые учились в одной из местных частных школ.

На данный момент три ребенка в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сам нападавший после полученного ранения умер в больнице, не приходя в сознание.