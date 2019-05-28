Мужчину, пытавшегося похитить ковчег с мощами Александра Невского, освободили от наказания

ТАСС, 28 мая. Суд освободил от уголовной ответственности жителя Кургана, который в августе прошлого года пытался похитить ковчег с мощами святого Александра Невского из местного кафедрального собора. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Постановлением суда мужчина, совершивший в состоянии невменяемости запрещенные уголовным законом деяния <…> освобожден от уголовной ответственности на основании положений ч. 1 ст. 21 УК РФ ("Невменяемость") с применением к нему принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

17 августа 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в приходе Александро-Невского Кафедрального собора пытался похитить ковчег с мощами святого Александра Невского. Медицинская комиссия выявила у жителя Кургана психическое расстройство.