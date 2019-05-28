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СМИ: легкий самолет потерпел крушение в Канаде

Погибли два человека

ТАСС, 28 мая. Два человека стали жертвами крушения частного легкого самолета Cessna 170 рядом с международным аэропортом города Уайтхорс - столицы территории Юкон. Об этом во вторник сообщил телеканал Global News со ссылкой на канадскую службу транспортной безопасности.

По ее данным, воздушное судно должно было отправиться в город Анкоридж (штат Аляска). По словам представителя службы, самолет разбился при взлете.

Причины крушения пока не известны. На месте инцидента проводятся следственные мероприятия, отмечает телеканал.

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