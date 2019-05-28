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Часть балкона пятиэтажного дома обрушилась в Товарищеском переулке в Москве

По сообщениям источника в экстренных службах, есть угроза дальнейшего обрушения конструкций здания

МОСКВА, 28 мая./ТАСС/. Часть балкона пятиэтажного дома обрушилась в Товарищеском переулке в центре Москвы, на место прибыли спасатели и полиция. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Обрушился участок балкона жилого дома, расположенного по адресу: Товарищеский переулок, дом 7, строение 1. Сейчас место происшествия оцеплено полицией", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших не поступало. "Однако есть угроза дальнейшего обрушения конструкций здания, могут рухнуть четвертый и пятый этажи", - уточнил он.

По данным из открытых источников, дом был построен в 1917 году.

 

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