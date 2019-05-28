В Тамбове четырехлетний ребенок сбил на машине 80-летнюю женщину

ТАСС, 28 мая. Четырехлетний мальчик в Тамбове, оставленный без присмотра взрослых, завел автомобиль матери и сбил 80-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

"На улице Гоголя в районе дома № 17 города Тамбова четырехлетний мальчик, оставленный на короткое время без внимания своих родственников, находясь на водительском сиденье автомобиля Citroen С4, принадлежащего его маме, включил двигатель и поехал вперед. При движении автомобиль наехал на женщину 1938 года рождения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что пенсионерка госпитализирована.