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В Тамбове четырехлетний ребенок сбил на машине 80-летнюю женщину

Как сообщили в региональном управлении МВД, ребенок остался в машине без присмотра

ТАСС, 28 мая.  Четырехлетний мальчик в Тамбове, оставленный без присмотра взрослых, завел автомобиль матери и сбил 80-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

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"На улице Гоголя в районе дома № 17 города Тамбова четырехлетний мальчик, оставленный на короткое время без внимания своих родственников, находясь на водительском сиденье автомобиля Citroen С4, принадлежащего его маме, включил двигатель и поехал вперед. При движении автомобиль наехал на женщину 1938 года рождения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что пенсионерка госпитализирована.

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РоссияТамбовская область
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