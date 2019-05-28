Более 1,2 тыс. человек эвакуировали из ТРК "Щука" в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре "Щука" на северо-западе Москвы, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании, которое расположено по адресу: Щукинская улица, дом 42. Там находится ТРЦ "Щука". На место прибыли представители экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания эвакуировали более 1,2 тыс. человек.

С начала 2019 года неизвестные сообщили о минировании в различных регионах РФ сотен зданий, в том числе ТЦ, вузов, объектов социальной инфраструктуры и государственных органов. Во всех случаях информация об угрозах взрывов была проверена, опасных для жизни предметов найдено не было.

В новость были внесены изменения (16:13 время мск) — добавлена информация об эвакуации.