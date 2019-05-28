В Ульяновской области разбился самодельный легкомоторный самолет

ТАСС, 28 мая. Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Между селом Бряндино и станцией Бряндино. Есть данные, что пилот погиб. Пассажиров не было", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о падении самолета.

В ЕДДС уточнили, что на месте работает полиция, пожарная служба.

На сайте ГУ МЧС по региону уточняется, что самолет был самодельным.

"В Чердаклинском районе в поле произошло падение самодельного легкомоторного самолета", - говорится в сообщении.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после ЧП.

В новость были внесены изменения (16:52 мск) - добавлены подробности.