В Ульяновской области разбился самодельный легкомоторный самолет

ТАСС, 28 мая. Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
"Между селом Бряндино и станцией Бряндино. Есть данные, что пилот погиб. Пассажиров не было", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о падении самолета.
В ЕДДС уточнили, что на месте работает полиция, пожарная служба.
На сайте ГУ МЧС по региону уточняется, что самолет был самодельным.
"В Чердаклинском районе в поле произошло падение самодельного легкомоторного самолета", - говорится в сообщении.
Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после ЧП.
В новость были внесены изменения (16:52 мск) - добавлены подробности.