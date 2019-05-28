СМИ: мужчина с ножом напал на прохожих на рынке в Китае

ПЕКИН, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек получили ранения во вторник в результате нападения вооруженного ножом мужчины на рынке в городе Хуэйчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). По данным издания "Пэнпай", злоумышленник задержан.

"К настоящему времени известно о восьми пострадавших. По предварительным данным, погибших нет. Все раненые госпитализированы", - приводит издание слова офицера полиции.

По данным сотрудника правоохранительных органов, нападавшему на вид около 20 лет. По мнению полицейских, он может страдать "серьезным психическим заболеванием". Его родственники уже прибыли в полицейский участок и общаются со следователями.

Как сообщила ранее газета "Бэйцзин цинняньбао", мужчина с ножом вечером зашел в одну из лавок на рынке и неожиданно начал наносить удары окружающим. После этого злоумышленник попытался скрыться с места происшествия. По данным газеты "Пэнпай", он пробежал в общей сложности около 1 км и по пути ранил еще нескольких человек. После этого его задержал прибывший на место инцидента полицейский патруль.

В новость были внесены изменения (18:28 мск) — уточнено число пострадавших.