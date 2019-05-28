Источник: напавший на девочку подросток зашел в школу Вольска через черный вход

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Подросток, напавший с топором на девочку в школе Вольска Саратовской области, зашел в учебное заведение через черный вход.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Он заранее спланировал нападение в школе и прошел в школу через черный вход, чтобы его никто не остановил", - сказал собеседник агентства.

В мотивах его поступка сейчас разбираются следователи.

Школьная сигнализация

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин отметил, что школа №4 города Вольска, в которой произошло ЧП, была оборудована тревожной сигнализацией.

"В ходе предварительных проверочных мероприятий установлено, что на данном объекте охрана осуществлялась вахтером. Но учебное заведение оборудовано кнопкой тревожной сигнализации (КТС). Анализ показал, что сигнал КТС поступил уже после совершенного происшествия", - сказал он. Грибакин отметил, что со стороны подразделений Росгвардии будет оказано всевозможное содействие в рамках предварительного расследования.

В новость были внесены изменения (18:52 мск) - добавлен комментарий Росгвардии.