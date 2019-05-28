Экс-глава Росграницы Безделов обвиняется в мошенничестве на 49 млн рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бывший глава Росграницы Дмитрий Безделов, осужденный ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы, в рамках нового дела обвиняется в мошенничестве на 49 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Борис Кожемякин.

"Дмитрию Безделову предъявлено обвинение в хищении 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге по обустройству границ", - сказал защитник, отметив, что Безделов вину в инкриминируемых преступлениях отрицает. "Он был очень крупным руководителем, объекты были полностью построены. Дмитрий полностью отрицает какую-либо причастность", - отметил он.

Тверской суд Москвы во вторник решает вопрос об избрании меры пресечения Безделову в виде содержания под стражей на два месяца.