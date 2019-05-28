AFP: суд в Аммане отказался выдать подозреваемого в причастности к теракту в Париже

ТАСС, 28 мая. Верховный кассационный суд Иордании отказался выдать французским властям одного из подозреваемых в причастности к террористической атаке на еврейский ресторан в Париже в августе 1982 года. Об этом сообщил Agence France-Presse (AFP) адвокат Мазен ат-Тавиль.

"Просьба об экстрадиции моего подопечного Низара Хамады категорически отклонена судом", - заявил он.

Аналогичное решение было принято иорданским судом в 2016 году в отношении Хамады и другого подозреваемого - Зухейра аль-Аббаси.

В результате вооруженного нападения на еврейский ресторан в Маре 9 августа 1982 года были убиты шесть и ранены 22 человека. Четверым боевикам, которые бросили две гранаты в ресторан, а затем открыли огонь из автоматов, удалось скрыться.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация "ФАТХ - Революционный Совет", возглавляемая Абу Нидалем (настоящее имя - Сабри аль-Банна).

Хамада и аль-Аббаси являются основными подозреваемыми в причастности к этой атаке. Официальные источники в Аммане не комментировали решения Верховного суда.