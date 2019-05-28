NBC: в Огайо один человек погиб в результате торнадо

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Торнадо, обрушившийся во вторник на город Селина (штат Огайо), привел к гибели одного человека, 12 пострадали. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на местные власти.

По словам мэра города Джеффри Хезела, 81-летний мужчина погиб в своем доме, на который упал унесенный торнадо автомобиль. Как информировал руководитель управления по чрезвычайным ситуациям округа Мерсер Майк Роббинс, не менее 12 человек получили травмы различной степени тяжести в результате разгула стихии.

Смерч причинил городу значительный ущерб, нарушив линии электропередачи, линии подачи газа, разрушив жилые дома и повалив деревья. Департамент транспорта Огайо мобилизовал снегоуборочную технику для очистки дорожного полотна трассы №75 от посторонних предметов.

Национальная метеорологическая служба США в минувший понедельник опубликовала штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали торнадо в 36 различных районах штата.

Торнадо, обрушившийся 25 мая на город Эль-Рино (штат Оклахома), привел к гибели шести человек, около ста получили ранения. Удар стихии нанес значительный ущерб гостинице и еще нескольким зданиям. По оценке мэра города Мэтта Уайта, без жилья могли остаться несколько сотен человек.