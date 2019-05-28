Тамбовский СК возбудил дело в отношении сотрудников Росгвардии за избиение задержанного

ТАМБОВ, 28 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников вневедомственной охраны управления Росгвардии Тамбовской области за избиение 19-летнего задержанного. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального СК.

По версии следствия, ночью 24 мая сотрудники вневедомственной охраны задержали за мелкое хулиганство молодого человека. В момент задержания они нанесли ему несколько ударов по лицу и телу.

"По результатам доследственной проверки, проведенной по фактам видеозаписи, появившейся в сети Интернет, где лица в форменном обмундировании применяют физическую силу в отношении гражданского лица, следственными органами СУ СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении сотрудников Росгвардии, отметили в СК, будут приняты меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения.