Автомобиль сбил четверых пешеходов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Жительница Махачкалы сбила в понедельник четверых стоявших на тротуаре пешеходов на одной из улиц города, в результате они были госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщает во вторник республиканское МВД на своей странице в социальной сети Instagram.

"Вчера, управляя автомобилем RAV4 белого цвета, 43-летняя жительница Махачкалы, направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарева, допустила наезд на четырех пешеходов. Все четверо пострадавших госпитализированы - двое мужчин 31 и 32 лет, а также 61-летняя женщина с травмами различной степени тяжести, а 25-летний мужчина находится в реанимации, на данный момент он неконтактен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по словам водителя, она перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего и сбила пешеходов.

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель находится под подпиской о невыезде", - добавили в ведомстве.