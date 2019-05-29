Суд в Приморье рассмотрит в июне дела о нарушении правил рыболовства отловщиками косаток

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрит в июне три дела о нарушении правил рыболовства фирмами, осуществлявшими отлов морских млекопитающих, которые содержатся сейчас в бухте Средней. Об этом сообщили ТАСС в суде в среду.

"От Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство") в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина" и ООО "Океанариум-ДВ", - сообщил представитель суда.

Рассмотрение дел назначено на 4, 10 и 11 июня. В пресс-службе Пограничного управлении ФСБ Приморья не смогли оперативно предоставить версию следствия.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело после незаконного вылова биоресурсов.

23 мая Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение иска сахалинских зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу РФ и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. В деле участвуют заинтересованные лица - компании-отловщики ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ" и ООО "Сочинский дельфинарий", а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю. Истцы требуют признать бездействие Росприроднадзора незаконным и обязать его безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить их в естественную среду обитания.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями решить судьбу этих животных. Контрольное управление администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток и белух в Приморье на особой контроль. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев.

В новость внесена правка (05:18 мск) — исправлено название месяца, в котором будут рассмотрены дела