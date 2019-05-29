В ходе проверки у принимавшей китайских туристов в Приморье турфирмы не нашли нарушений

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Проверка туристической компании "Диалог Народов", которая осуществляла прием в Приморье китайских туристов, попавших в ДТП, не выявила нарушений. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе администрации края.

"Туристическая компания является уполномоченным туроператором по работе с китайскими группами по межправительственному соглашению и в данном случае осуществляла деятельность в соответствии со всеми условиями соглашения. С ее стороны нарушений не было", - сообщили в пресс-службе.

Туристическая компания "Диалог народов" была основана в 1991 году и является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. Основным видом деятельности является въездной и выездной туризм, а также обслуживание на территории РФ иностранных граждан из КНР, Японии, Южной Кореи. "Диалог народов" является членом Российской ассоциации туристических агентств.

Как сообщил ранее директор предприятия-перевозчика "Автоколонна 1887" Иван Суровикин, стаж водителя автобуса, который попал в ДТП, составляет более 20 лет. По информации УМВД, проверка документации компании-перевозчика также не выявила нарушений: путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям.

ДТП произошло около 09:00 мск во вторник на 665-м км трассы Хабаровск - Владивосток. По данным ГИБДД, автобус KIA съехал с дороги и опрокинулся. Автобус следовал по маршруту Пограничное - Владивосток, в нем, по данным властей, находились 43 гражданина Китая. Погибли два человека, 19 пострадали. Большая часть пострадавших после осмотра и оказания помощи были отпущены из больницы с незначительными травмами.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В отношении водителя, который пока остается в больнице, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.