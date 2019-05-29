В Якутии похитивший свыше 87 тонн топлива глава предприятия получил условный срок

ЯКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Руководитель предприятия на севере Якутии, похитивший с нефтебазы свыше 87 тонн топлива, приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Жиганского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере").

Установлено, что подсудимый вывез по доверенности из хранилища нефтебазы свыше 87 тонн нефтепродуктов на сумму 2,8 млн рублей.

"По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимому с учетом мнения государственного обвинителя, полного признания вины, частичного возмещения причиненного ущерба назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условном с испытательным сроком на три года", - говорится в сообщении.