Умер третий пострадавший при пожаре на предприятии в Нижнекамске

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате пожара в Нижнекамске 19 апреля умер в Республиканской клинической больнице. Таким образом, количество жертв инцидента увеличилось до трех, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

"[Скончался] во вторник в 22:35 мск", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава, в больнице остаются четверо пострадавших, состояние одного из них крайне тяжелое.

19 апреля на заводе изопрена-мономера ПАО "Нижнекамскнефтехим" во время ремонтных работ на установке БК-3 произошло возгорание. Изначально сообщалось о 17 пострадавших в результате инцидента. По информации предприятия, все пострадавшие - сотрудники двух подрядных организаций: ООО "Причал" и ООО "Строительная-монтажная объединенная компания". СК РФ по Татарстану после инцидента возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").