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МВД выявило факт мошенничества при ремонте дороги в Кабардино-Балкарии

Сумма ущерба оценивается в 12 млн рублей

НАЛЬЧИК, 29 мая. /ТАСС/. Оперативники МВД по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) выявили факт мошенничества при ремонте автодороги. Сумма ущерба оценивается в 12 млн рублей, что считается особо крупным размером, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данным оперативников, в 2017 - 2018 годах строительная организация осуществила ремонт участка автодороги Прохладный - Баксан - Эльбрус по государственному контракту стоимостью 408 млн руб. Проведенными проверочными мероприятиями установлено, что в ходе ремонта объекта руководители компании предоставили заказчику акты приемки с фиктивными данными о строительных материалах, стоимость которых завышена на 12 млн 447 тыс. руб. В частности, дорожниками была завышена цена использованной песчано-гравийной смеси и геосетки", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по данному факту возбуждено следственной частью ГУ МВД России по СКФО по части 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ.

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