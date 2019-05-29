Полиция Петербурга проводит рейды по местам проживания мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Петербургская полиция проводит масштабные рейды по местам проживания мигрантов для розыска участников массовой драки в кафе 20 мая, в результате которой четверо посетителей получили ножевые ранения, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.

"По поручению начальника ГУ МВД России генерал-майора полиции Романа Плугина утром 29 мая несколько десятков сотрудников полиции начали оперативно-профилактические мероприятия по местам компактного проживания мигрантов в Санкт-Петербурге", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Поводом для рейда стал конфликт в кафе на улице Салова, который произошел в ночь на 20 мая. "Сотрудники уголовного розыска это преступление раскрыли - установлены лица, подозреваемые в нанесении ножевых ранений. Это уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, которые, по оперативной информации, скрываются в Петербурге", - отметили в ведомстве.

По данным полиции, соотечественники подозреваемых не стали оказывать помощь полицейским в их розыске. "В связи с этим принято решение о масштабных оперативно-профилактических мероприятиях по местам концентрации мигрантов", - заключили в управлении МВД по городу и области.