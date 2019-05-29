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В Новой Москве избили гражданина Южной Кореи

Пострадавший находится в коме

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Неизвестный избил гражданина Южной Кореи около торгового центра "Саларис" в Новой Москве, пострадавший впал в кому. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне поздно вечером в медучреждение был доставлен гражданин Республики Корея Чим Чоль Чин. Врачи обнаружили у него тяжелую сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа. Пострадавший впал в кому. Установлено, что неизвестный избил его на проезжей части у ТЦ "Саларис" в поселении Московский в Новой Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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