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В Набережных Челнах опрокинулся автобус с пассажирами

По разным данным, в аварии пострадали от четырех до шести человек

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся на бок в городе Набережные Челны. Об этом в среду сообщили журналистам в МВД Татарстана.

"В среду в 8:45 мск в Набережных Челнах водитель автомобиля Vokswagen Tiguan, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом "Газель NEXT", после чего автобус опрокинулся набок. В результате происшествия, по предварительным данным, четыре пассажира пострадали", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана уточнили ТАСС, что в ДТП пострадали шесть человек, одного из которых отпустили после осмотра, а остальных доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов.

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