Полиция Испании не подтверждает задержание экс-главы мексиканской компании Pemex

МАДРИД, 29 мая. /ТАСС/. Национальная полиция Испании не стала в среду подтверждать задержание бывшего генерального директора мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи.

Изначально в центральном офисе правоохранительных органов говорили об аресте Лосойи в Пальме (автономное сообщество Балеарские острова). Тем не менее теперь в полиции заверяют, что в ожидании информации "не могут ничего подтвердить".

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов Балеарских островов заявили корреспонденту ТАСС, что был задержан мексиканский предприниматель Алонсо Ансира. По данным газеты La Voz de Galicia, он подозревается в Мексике в том, что нанес "серьезный имущественный ущерб" Pemex.

Во вторник федеральный судья в Мексике выдал ордер на арест Лосойи. Ранее в тот же день глава управления финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексики Сантьяго Кастильо заявил, что власти обнаружили признаки коррупции в деятельности Лосойи. В понедельник банковские счета экс-главы Pemex были заблокированы.

Лосойя был руководителем Pemex с декабря 2012 года по февраль 2016-го. Уволен после того, как власти страны потребовали провести реструктуризацию расходов компании. В мае текущего года Лосойе запретили занимать государственные посты в течение 10 лет в связи с тем, что он привел недостоверные сведения в своей декларации об имуществе.