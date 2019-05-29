Виновница ДТП в Дагестане не стала жаловаться на забросавших ее камнями очевидцев аварии

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Сбившая на машине четверых пешеходов, перепутав педали газа и тормоза, жительница Махачкалы не стала жаловаться в полицию на очевидцев аварии, которые разбили ей автомобиль и попытались устроить самосуд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана.

"Сейчас ведется следствие в рамках возбужденного уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По очевидцам, которые разбили камнями авто и пытались устроить самосуд, водитель не написала заявления", - сообщил представитель МВД.

По его словам, очевидцы аварии, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП. "Подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в водителя и ее супруга", - уточнили в пресс-службе.

27 мая 43-летняя жительница Махачкалы на автомобиле сбила четверых стоявших на тротуаре пешеходов на одной из улиц города. Все пострадавшие - трое мужчин и 61-летняя женщина - были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Как отмечало МВД, водитель рассказала, что перепутала педали газа и тормоза, в результате чего и сбила людей.