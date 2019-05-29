Генпрокуратура подтвердила возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы Элисты

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ подтвердила возбуждение уголовного дела в отношении ранее отстраненного от обязанностей главы администрации Элисты Окона Нохашкиева. Об этом в среду говорится в распространенном пресс-релизе ведомства.

"Прокурор Республики Калмыкия направил материалы проверки в следственные органы, по результатам их рассмотрения в отношении главы администрации города Элиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Судьей Ессентукского городского суда Ставропольского края глава администрации города Элиста временно отстранен от занимаемой им должности", - говорится в сообщении.

Нохашкиев занимал пост главы администрации Элисты с июля 2016 года.

Ранее в среду председатель городского собрания Элисты Вячеслав Намруев сообщал, что в отношении Нохашкиева возбуждено уголовное дело, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий по делу о незаконном снятии денег со счетов воспитанников Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей. Он объявлен в розыск, его обязанности временно исполняет Галина Васькина, которая ранее была замглавы по социальным вопросам.

По данным Генпрокуратуры, из-за недостаточного бюджетного финансирования в доме-интернате за счет пенсий по инвалидности детей приобретались оборудование, одежда, также оказывались социально-медицинские услуги. Таким образом, с 2011 по 2019 годы руководство дома-интерната потратило из детских пенсий более 2,2 млн рублей "с согласия должностных лиц администрации Элисты".

Как сообщалось ранее, республиканская прокуратура подала в суд 11 исковых заявлений к дому-интернату. 13 мая Элистинский городской суд вынес решение по первому иску, согласно которому социальное учреждение должно будет вернуть несовершеннолетнему более 200 тыс. рублей.