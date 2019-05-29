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В Европе арестовали девять человек, которые занимались контрабандой заменителя героина

Правоохранители изъяли у них 7,2 тыс. таблеток, предназначавшихся для украинского черного рынка

ГААГА, 29 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции, Польши и Украины ликвидировали организованную преступную группировку, занимавшуюся контрабандой заменителя героина. Об этом сообщили в среду в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем совместно с Евроюстом активную поддержку в проведении операции.

По данным организации, блюстители порядка обыскали 20 домов и арестовали девять человек. Их национальность не сообщается.

"Было изъято 7,2 тыс. таблеток стоимостью 100 тыс. евро, предназначавшихся для украинского черного рынка, а также автомобили, наличные средства, различное оборудование и другие доказательства, подтверждающие криминальную деятельность", - отметили в Европоле.

В операции, проведенной на прошлой неделе, приняли участие более 150 сотрудников полиции из Польши, Украины и Франции.

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