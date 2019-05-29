Пять членов ОПГ осуждены за нападение на калужских предпринимателей и убийство

ТАСС, 29 мая. Суд приговорил к лишению свободы на сроки от девяти лет до 14,5 года пятерых участников организованной преступной группировки (ОПГ), за убийство и разбойное нападение на дом предпринимателей в селе Учхоз в Калужской области. Об этом в среду журналистам сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Лилия Мошкова.

Наибольший срок (14,5 года) получил соучастник, совершивший убийство. Отбывать наказание все будут в колонии строгого режима. Со всех осужденных будет взыскано 4,5 млн рублей морального и материального ущерба, отметили в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что ночью 10 июля 2017 года девять граждан Таджикистана пробрались в дом калужского предпринимателя в селе Учхоз Дзержинского района и нанесли травмы главе семьи и его жене. На крики выбежал отец пострадавшей женщины, его избили двое налетчиков, оставшихся на улице, спустя сутки он умер. Злоумышленники забрали 400 тыс. рублей и скрылись.

"Задержать удалось лишь пятерых членов организованной преступной группировки, еще четверо находятся в розыске. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительных приговоров в отношении пяти граждан Таджикистана. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в", ч. 4 ст. 162 ("Разбойное нападение, совершенное организованной преступной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему") и п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 ("Убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц") УК РФ", - сказала Мошкова.

В результате нападения женщине причинен тяжкий вред здоровью, ее супругу - вред средней тяжести. Следователям удалось установить, что все члены ОПГ приехали в РФ на заработки, один из них ранее подрабатывал у потерпевших, по его наводке и действовали члены группы.

ТАСС Мошкова пояснила, что общий объем двух уголовных дел составляет 40 томов. Дело об убийстве было выделено в отдельное производство.