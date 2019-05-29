Неизвестные украли опору моста близ горнолыжного курорта под Мурманском

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Полиция в Мурманской области начала проверку после кражи опоры моста близ Кировска, где расположен крупнейший горнолыжный курорт региона. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Полицией проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств кражи части моста через реку Умба в Кировско-Апатитском районе, поиск злоумышленников и собственников сооружения", - сообщили в ведомстве.

По основной версии, металлическую опору моста разрезали для сдачи на металлолом. Заявление об инциденте в полицию написали жители ближайшего поселка Коашва.

Ранее по мосту проходила железная дорога, она была разобрана. На другом берегу располагается поселок Октябрьский, в котором сейчас никто не живет. Недалеко есть автомобильный мост.