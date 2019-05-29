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ABC: легкий самолет упал в океан у побережья Нью-Джерси

Данных о числе погибших и причинах катастрофы пока не приводится

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Одномоторный самолет упал в среду около полудня в океан в районе мыса Кейп-Мэй на побережье штата Нью-Джерси. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

Очевидцам удалось запечатлеть на камеру последние секунды полета: самолет летел на высоте всего нескольких метров над океаном, а затем рухнул в воду. К месту катастрофы уже подошли два катера Береговой охраны, а также спасательный вертолет.

Пока нет данных о числе погибших и причинах катастрофы.

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