Один рабочий погиб на комбинате в Мурманской области

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу в результате несчастного случая на фабрике АНОФ-2 комбината "Апатит" в Мурманской области. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

"На территории второй Апатито-нефелиновой обогатительной фабрики АО "Апатит" произошел несчастный случай. При проведении ремонтных работ два человека упали между ограждением, барабаном и мельницей, один из них погиб, второй был доставлен в ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ", состояние тяжелое", - сообщает ведомство.

Информация об инциденте поступила дежурному МЧС в 17:50 мск.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, на месте работают следователи, обстоятельства ЧП уточняются.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, погибший и пострадавший - сотрудники подрядной организации.