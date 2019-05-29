Экс-замглавы следственного отдела СК под Саратовом осужден на семь лет колонии за взятку

САРАТОВ, 29 мая. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего заместителя главы одного из территориальных отделов управления СК РФ по Саратовской области к семи годам колонии, мужчина признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщила в среду журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.

"Бывший заместитель руководителя следственного отдела признан виновным по статье 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере"). Суд назначил мужчине семь лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности и штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, в период с августа по ноябрь 2017 года мужчина требовал от сотрудника полиции взятку в 200 тыс. рублей. За эти деньги он обещал не привлекать полицейского, на которого было заведено дело, к уголовной ответственности. Следователя задержали сотрудники УФСБ.

Уточняется, что бывшего следователя также лишили специального звания подполковника юстиции.