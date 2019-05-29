Трехлетний ребенок пропал на берегу реки в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 29 мая. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски трехлетнего ребенка, который пропал на берегу реки Черек Кабардино-Балкарии, сообщает Управление МЧС по республике.

"В 20:05 29 мая 2019 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на берегу реки Черек на окраине города Майский пропал ребенок трех лет", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что в поисках задействовано 40 человек, в том числе спасатели Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы, спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России и сотрудники МВД, а также две единицы техники.