МВД выявило массовую схему обмана пенсионеров под видом ремонта труб в квартирах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали группировку из 60 человек, которые занимались обманом пенсионеров, предлагая им капитальный ремонт в квартирах по завышенным ценам. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, от действий задержанных пострадали более 100 человек.

"Установлено, что для получения прибыли злоумышленники разработали криминальную схему: используя методы психологического воздействия, они входили в доверие к жильцам домов, сообщали им о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости. Преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями. Цинично обманывая их, сообщники снимали происходящее на камеру мобильного телефона", - рассказала Волк.

По ее словам, мошенники обходили квартиры, подбирая потенциальных заказчиков, после чего заключали фиктивные договоры и получали деньги.

"В мошенническую схему были вовлечены сантехники, имитирующие деятельность по замене труб и демонтажу систем водоснабжения, а также водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 100 граждан. По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны свыше 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы", - подчеркнула Волк.

Она отметила, что задержание проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со столичными коллегами при силовой поддержке Росгвардии. В арендованных мошенниками в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тверской областях помещениях полицейские провели обыски, были обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.