Сеул направит группу спасателей в Венгрию в связи с крушением прогулочного катера на Дунае

ТАСС, 30 мая. Южная Корея (РК) направит дипломатов и спасателей в Венгрию в связи с крушением прогулочного катера и гибелью южнокорейских граждан на реке Дунай. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя Голубого дома (официальной резиденции президента Республики Корея) Ко Мин Чжун.

По ее словам, президент РК Мун Чжэ Ин был ознакомлен с деталями происшествия. Он призвал правительство использовать все имеющиеся средства для помощи пострадавшим.

МИД Южной Кореи уже создал группу реагирования, в которую войдут 18 человек, в том числе дипломаты и спасатели, и которую возглавит министр иностранных дел Кан Гён Хва. Как отмечает Yonhap, Кан Гён Хва направится в Венгрию, чтобы на месте руководить спасательной операцией.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение двух прогулочных катеров, на борту одного из которых находилось 33 туриста из Южной Кореи. По последним данным, семь человек погибли, 14 были спасены, остальные числятся в списке пропавших без вести.