AP: на жертвах инцидента с катером в Будапеште не было спасательных жилетов

ТАСС, 30 мая. Туристы, находившиеся на борту прогулочного катера, перевернувшегося на Дунае в центре Будапешта, не надели спасательные жилеты во время опрокидывания судна. Об этом, как в четверг сообщает агентство Associated Press (AP), узнали южнокорейские дипломаты.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение двух прогулочных катеров. Один из них, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся.

В настоящее время известно о семи погибших, семь человек были спасены, судьба остальных остается неизвестной, потому что они числятся пропавшими без вести.

Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями. На месте поисковой операции сильное течение, которое могло унести людей далеко от первоначального расположения судна.