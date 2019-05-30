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Неизвестные ранили мужчину из пистолета на территории старообрядческой общины в Москве

На месте происшествия были обнаружены четыре стреляных гильзы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Неизвестные напали на мужчину на территории старообрядческой общины на востоке Москвы, выстрелив в него несколько раз из пистолета. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные накануне вечером напали на мужчину 1977 года рождения. Нападения произошло по адресу: Преображенский вал, 17Б, стр. 1, на территории старообрядческой общины. Пострадавший получил ушиб головного мозга, слепое огнестрельное ранение черепа, сочетанную травму", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия правоохранители нашли четыре стреляных гильзы калибра 9 мм, возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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