Bild: при опрокидывании лодки на Рейне погибли три человека

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Небольшая лодка перевернулась на Рейне недалеко от населенного пункта Оттенхайм в приграничном районе Германии и Франции, погибли три человека, включая шестилетнего ребенка. Об этом сообщила в четверг газета Bild.

По данным издания, немецкие и французские спасатели ищут еще одного ребенка. По предварительным данным, все погибшие - граждане ФРГ. В спасательной операции задействованы три вертолета, суда, привлечены водолазы.

Пока непонятно, на территории ФРГ или Франции случилась трагедия. По данным издания Focus Online, ЧП произошло у французской коммуны Герстайм.