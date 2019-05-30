В Крыму арестованы мать и сын, которые хотели дать взятку сотруднику ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Суд арестовал двух жителей Евпатории за попытку дать взятку начальнику местного отдела Управления ФСБ по Республике Крым, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по региону.

Ранее сообщалось, что двое жителей Евпатории, мать и сын, были задержаны по подозрению в даче взятки начальнику местного отдела ФСБ в 420 тыс. рублей за непривлечение мужчины к уголовной ответственности за распространение наркотиков и незаконное хранение огнестрельного оружия.

"Предъявлено обвинение мужчине и его матери в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере"). По ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. В сообщении не говорится, когда состоялось судебное заседание и в каком суде.