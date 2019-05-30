СМИ: в результате серии взрывов в Киркуке погибли шесть человек

КАИР, 30 мая. /ТАСС/. Не менее шести человек погибли и 12 получили ранения в результате серии взрывов, прогремевших в четверг вечером в городе Киркук. Об этом сообщает телеканал Rudaw.

Ранее сообщалось о трех погибших.

По поступающей информации, шесть взрывных устройств сработали практически одновременно на нескольких городских улицах и проспектах. Согласно данным пресс-службы ВС Ирака, еще две бомбы были обезврежены саперами. Телеканал Al Mayadeen передает о восьми взрывах.

На местах происшествий работают бригады скорой помощи и спасатели. Местные власти призывают граждан избегать районов, где произошли инциденты.

В новость были внесены изменения (22:58 мск) — обновлено число жертв.