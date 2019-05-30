Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии

ТАСС, 30 мая. Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения грузовика и автомобиля Toyota в Калмыкии, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе МЧС по республике.

"В 21:09 мск поступило сообщение о ДТП в Яшкульском районе, произошло столкновение автомобиля "КамАЗ" и легкового автомобиля марки Toyota. В результате скончались на месте ДТП три человека, их тела специалисты экстренных службы сейчас извлекают из машин. Еще один человек пострадал. Детей среди погибших нет", - сказали в пресс-службе.

На месте аварии работают две пожарные машины - они смывают топливо с трассы, а также представители полиции и МЧС.