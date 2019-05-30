Три человека погибли в ДТП под Владимиром

ВЛАДИМИР, 30 мая. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок 2018 года рождения, погибли, двое пострадали в результате ДТП с участием Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2115 во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МВД.

"По состоянию на 22:00 мск подтверждена информация о троих погибших в ДТП - водителе автомобиля ВАЗ-2115 и его пассажирах - женщине и ребенке 2018 года рождения, также в ДТП пострадали женщина и несовершеннолетний ребенок, которые ехали в отечественной машине. Они госпитализированы", - уточнили в пресс-службе.

По данным полиции, авария произошла около 19:55 на 7 км автодороги Владимир - Муром - Арзамас. По предварительной информации, водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего совершил столкновение с ВАЗ, который следовал по встречному направлению.

Водитель иномарки, по предварительной информации, не пострадал. Движение на участке дороги не затруднено, устанавливаются обстоятельства произошедшего.